Simons (Bij1) blij dat koning slavernijverleden weer noemde

Afzwaaiend BIJ1-leider Sylvana Simons vindt het een goede zaak dat de koning in zijn troonrede het slavernijverleden aanstipte, en opnieuw stilstond bij de herdenking ervan. Dat de koning verwees naar zijn historische excuses voor het slavernijverleden is belangrijk, “om heel Nederland er nog van te doordringen dat het geen afgerond proces is”, zegt Simons tegen de NOS.

Het is Simons’ laatste Prinsjesdag als Kamerlid. Daarmee is het nog onzeker of haar partij BIJ1, die Simons in 2016 oprichtte, in de Tweede Kamer blijft.

Simons bezet dan maar één zetel in de Kamer sinds maart 2021, maar heeft daarmee volgens haarzelf wel veel impact gehad, vooral als het gaat om bewustwording over de slavernij. “Ik durf in alle onbescheidenheid te denken dat de komst van BIJ1 naar de Kamer, naar het politieke speelveld, daar zóveel aan heeft bijgedragen”, zegt het BIJ1-Kamerlid desgevraagd. “Dat we nu met zijn allen bewust zijn van ook de onderdelen van onze samenleving die ongemakkelijk zijn en waar we het liever niet over hebben.” Ze vindt het goed dat de koning daar het voortouw in neemt.