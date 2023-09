Toegevoegde waarde van refurbished iPhones neemt toe

Op 12 september presenteerde Apple de nieuwe iPhone 15. Natuurlijk met allerlei nieuwe functies die zo’n apparaat wederom erg gewild maken. Gelukkig komen ‘oude’ iPhones steeds vaker op de refurbished markt terecht. Dat biedt unieke kansen voor klanten die een upgrade van hun telefoon zoeken, maar daarbij ook denken aan de financiële en ecologische impact van hun aankoop. Refurbished iPhones winnen dan ook snel aan populariteit en worden beschouwd als een milieuvriendelijk en economisch verantwoord alternatief voor gloednieuwe exemplaren.

Tot 78% minder uitstoot bij refurbished iPhone

Een van de meest opvallende voordelen van refurbished iPhones maar ook andere apparaten zoals Apple Watches is hun bijdrage aan duurzaamheid en milieubescherming. In plaats van het produceren van nieuwe apparaten, worden refurbished iPhones hersteld en opnieuw in de markt gebracht. Dit vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen en de hoeveelheid elektronisch afval. Het draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en helpt de groeiende problemen van e-waste aan te pakken. Het hergebruiken van een iPhone zorgt namelijk niet geheel verrassend voor een immense besparing van verschillende soorten afval. Koop je bijvoorbeeld een refurbished Apple iPhone 11 in plaats van een nieuwe dan bespaar je zo’n 56 kilo van de potentiële CO²-uitstoot en ruim 10.000 liter water. De CO2-uitstoot van een refurbished iPhone ligt hiermee 78% lager dan die van een nieuw toestel. Refurbished telefoons vormen dus een uitstekend alternatief voor een nieuwe smartphone!

Hoge Kwaliteit en Betrouwbaarheid

Refurbished iPhones en Apple Watches zijn geen tweedehandsjes. Ze ondergaan rigoureuze tests en kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat ze in uitstekende staat verkeren voordat ze worden verkocht. Professionele technici inspecteren, repareren en vervangen indien nodig onderdelen om ervoor te zorgen dat de toestellen weer als nieuw functioneren. Dit garandeert dat gebruikers kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en prestaties van hun gereviseerde iPhones.

Betaalbaarheid

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van refurbished iPhones is hun lagere prijs in vergelijking met nieuwe modellen. Dit maakt hoogwaardige Apple-technologie toegankelijker voor een breder publiek. Gezinnen, studenten en budgetbewuste consumenten kunnen nu genieten van de voordelen van een iPhone zonder de hoge kosten van een gloednieuw toestel.

Garantie en Ondersteuning

Veel gerenommeerde retailers en fabrikanten bieden garanties en klantenondersteuning voor refurbished iPhones. Dit geeft kopers gemoedsrust en verzekert hen van technische hulp als dat nodig is. De combinatie van kwaliteitscontrole en garanties maakt refurbished iPhones tot een veilige en betrouwbare keuze.

De Sociale Verantwoordelijkheid

De opkomst van de refurbished markt heeft niet alleen invloed op het milieu, maar ook op gemeenschappen wereldwijd. Het creëert werkgelegenheid voor technici en professionals in de elektronica-industrie, stimuleert innovatie in het herstelproces en ondersteunt lokale economieën.

Klaar voor de Toekomst

Met de groeiende nadruk op duurzaamheid en milieubewustzijn, lijken refurbished iPhones en andere elektronische apparaten klaar voor een nog grotere rol in de toekomst van consumentenelektronica. De combinatie van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid maakt ze een aantrekkelijke keuze voor mensen die op zoek zijn naar hoogwaardige smartphones met een groen tintje.

Kortom, ‘refurbished’ biedt niet alleen waarde voor uw geld, maar draagt ook bij aan een groenere planeet. Als consumenten en bedrijven blijven streven naar duurzaamheid, lijkt de opmars van gereviseerde elektronica niet te stuiten.