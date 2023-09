Adriaansens: wel of niet putten uit Groeifonds ‘duivels dilemma’

Demissionair economieminister Micky Adriaansens vindt de keuze om wel of niet aanspraak te maken op het Nationaal Groeifonds “een duivels dilemma”. De Tweede Kamer wil eventueel uit dit fonds putten om het uitstellen van de accijnsverhoging op benzine en de verlaging op energiebelasting te kunnen betalen.

In eerste instantie moet dit geld komen uit potjes die waren gereserveerd voor nog niet uitgewerkte plannen van verschillende ministeries. Mocht dit niet voldoende opleveren, dan wil de Kamer uit het Groeifonds putten. Dit fonds is bedoeld om projecten te financieren die op de lange termijn bijdragen aan economische groei.

Adriaansens noemt als voorbeeld van zo’n project uit het fonds de regeneratieve geneeskunde, een ontwikkeling waarbij cellen zelf het lichaam gaan herstellen. “Dat is voor de lange termijn voor de gezondheid van iedereen superbelangrijk”, aldus de minister. “Maar aan de andere kant hebben we wel te maken met mensen die het heel moeilijk hebben om rond te komen. Dus ik heb ook heel veel sympathie voor het doel dat we nastreven. Om te zorgen dat mensen wat makkelijker de winter doorkomen.”