Kabinet moet ‘onverminderd’ door met aanpak migratieproblemen

Het kabinet is gevallen over het inperken van de asielinstroom, maar de Tweede Kamer wil dat het kabinet “onverminderd” blijft werken aan het grip krijgen op asiel-, arbeids- en studiemigratie. Een motie van de VVD en eenpitter Pieter Omtzigt kreeg een ruime Kamermeerderheid achter zich op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

De aanpak van de problemen die volgens de VVD en Omtzigt worden veroorzaakt door “migratiestromen die de draagkracht van onze samenleving overstijgen” dulden geen uitstel, stelden zij in hun motie. Die werd onder meer gesteund door de voormalige coalitiepartijen CDA en ChristenUnie en oppositiepartij SGP.

Het demissionaire kabinet moet zich van de Kamer in Europees verband blijven inzetten voor steviger buitengrensbewaking voor asielzoekers en naleving van Dublinafspraken. Die behelzen dat asielzoekers in het land van aankomst de asielprocedure moeten doorlopen.

Bij arbeidsmigratie moet ervoor worden gezorgd dat het type arbeidsmigranten dat naar Nederland mag komen beter aansluit op de personeelsbehoefte van werkgevers.

De Kamer wil dat er een rapporteur wordt aangesteld die moet onderzoeken naar welke landen buiten Europa de asielopvang en -procedure kan worden verplaatst. Met die landen moet een partnerschap worden gesloten. Een motie van deze strekking van JA21 en PVV is eveneens aangenomen.

Een soortgelijk idee is in het Verenigd Koninkrijk neergelegd in een omstreden wetsvoorstel. Dat komt er grofweg op neer dat iedereen die illegaal per boot aankomt in het VK het recht verliest om asiel aan te vragen. De migranten mogen vervolgens worden uitgezet naar “veilige” derde landen zoals Rwanda. Het Brits gerechtshof heeft dit plan verboden, maar de juridische strijd woedt voort. Ook internationaal is er veel kritiek op het plan van de Britse regering.

Beide moties waren ontraden door minister-president Mark Rutte.

Het demissionaire kabinet hoeft zich van een Kamermeerderheid niet publiekelijk uit te spreken tegen de omstreden Tunesiƫdeal. Een motie van Sylvana Simons van BIJ1 hiertoe werd verworpen.

In ruil voor het tegengaan van levensgevaarlijke mensensmokkel over de Middellandse Zee is de Tunesische president Kais Saied geld in het vooruitzicht gesteld door de Europese Commissie. Die deal werd in juli gesloten door EC-voorzitter Ursula von der Leyen, premier Rutte en zijn Italiaanse ambtgenoot Giorgia Meloni. Een deel van de Kamer heeft er grote moeite mee dat een dergelijke deal is gesloten met een land dat mensrechten schendt.