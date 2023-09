Kennisinstituut WODC onderzoekt toename minderjarige asielzoekers

De reden voor de toename van het aantal minderjarige asielzoekers dat naar ons land komt, wordt momenteel onderzocht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Ook kijkt het kennisinstituut waarom ze voor Nederland kiezen. Het onderzoek is net begonnen en neemt naar verwachting nog enkele maanden in beslag, zegt onderzoeker Işik Kulu-Glasgow van het WODC.

De meeste alleenreizende kinderen die het afgelopen jaar naar Nederland vluchtten – zo’n 70 procent – komen uit Syrië en Eritrea, weet de onderzoeker. Rond de 20 procent komt volgens haar uit Somalië, Irak en Jemen.

Woensdagavond sloeg Unicef alarm naar aanleiding van signalen dat er niet voldoende bedden waren voor alleenreizende kinderen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde vlak daarna dat het toch was gelukt om voor iedereen een slaapplek te regelen. De verwachting is dat er dagelijks enkele tientallen minderjarigen zich in ons land zullen melden. Vanwege een gebrek aan opvanglocaties voor deze groep, is het spannend of er voor iedereen een plek is.

Oorlog of een gebrek aan toekomstperspectief zijn vaak redenen voor minderjarigen om het land van herkomst te verlaten, weet Kulu-Glasgow. Eerder onderzoek, dat in 2018 verscheen, toonde volgens haar aan dat de reputatie van Nederland meespeelde om voor ons land te kiezen. “Jongeren hoorden dat de procedures hier gemakkelijker of korter waren. Of dat ze hier betere mogelijkheden hadden voor onderwijs en werk. Sommige jongeren belandden in Nederland ook per toeval.” Of dat nu nog steeds het geval is, moet het nieuwe onderzoek uitwijzen.