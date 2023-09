Vijfde verdachte aangehouden in onderzoek Telegrambedreigingen

De politie heeft woensdag een vijfde verdachte opgepakt in de zaak die draait om het zogeheten Looijkartel, een voormalige groep op de berichtendienst Telegram waarin duizenden beledigingen, bedreigingen en oproepen tot geweld rondgingen. Het gaat om een 24-jarige man uit Beverwijk, bevestigt de politie donderdag na berichtgeving door NH Nieuws. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Het belangrijkste mikpunt van de Telegramgroep was een inwoner van Hilversum, liet de politie eerder al weten. Om privacyredenen kan de politie niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om Bradley van Dijk. In interviews met onder meer NH Nieuws en de NOS liet de Hilversumse YouTuber en TikTokker eerder dit jaar weten dat hij al jaren online wordt bedreigd door leden van het Looijkartel. Ook zou de grafsteen van zijn overleden broertje zijn beklad en werd zijn adres online gezet, waarna mensen voor zijn voordeur kwamen posten.

In juli hield de politie al vier verdachten aan in de zaak. Het ging toen om een 26-jarige man uit het Brabantse Deurne, een 39-jarige man uit Venlo en twee minderjarige jongens uit Hoorn en Zaandam. De politie sprak van een omvangrijke zaak en sloot niet uit dat er nog meer mensen zouden worden aangehouden.