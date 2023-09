Kamer debatteert dinsdag en woensdag over spreidingswet

De Tweede Kamer behandelt komende week de spreidingswet voor asielzoekers. Dinsdag en woensdag wordt gedebatteerd over het wetsvoorstel voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) zal steunen, maar wel met forse aanpassingen.

Zijn eigen VVD gaat tegen stemmen.

Na instemming door de Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog in de Eerste Kamer worden behandeld. Daar zijn de stemverhoudingen totaal anders.

De behandeling van het wetsvoorstel komt op een moment dat het aanmeldcentrum in Ter Apel weer uit zijn voegen barst. Van der Burg zoekt met spoed 450 plekken. Als gemeenten niet over de brug komen, dreigt hij asielzoekers zonder toestemming van gemeenten in opvanglocaties of hotels te plaatsen.