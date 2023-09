VNG is geen voorstander van dwang voor asielplekken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen voorstander van het gedwongen aanwijzen van opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat is volgens de organisatie met het oog op veiligheid en draagvlak niet gewenst en ook in bestuurlijke zin lastig. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft vrijdagmorgen gezegd dat hij locaties gaat aanwijzen als de gemeenten dit weekeinde niet zorgen voor honderden extra opvangplekken.

De VNG steunt de noodoproep van de bewindsman, aldus Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam en voorzitter van de tijdelijke commissie Asiel en Migratie van de VNG. Volgens hem is het “helaas niet onverwacht” dat er opnieuw een oproep moet worden gedaan. De VNG gaat ervan uit dat de nu gevraagde nieuwe opvangplekken onderdeel zijn van de taakstelling die gemeenten al hebben gekregen voor het realiseren van plaatsen.

De VNG signaleert wel dat het aantal ongeregistreerde asielzoekers ondertussen hoog oploopt. Daar moet wat betreft de organisatie snel verandering in komen. Ongeregistreerde asielzoekers zijn vluchtelingen die nog niet aan de beurt zijn geweest voor identificatie en registratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij worden voor zover mogelijk voor enkele dagen naar wachtlocaties zoals in Assen gebracht totdat ze aan de beurt zijn, maar er blijven ook mensen in de buurt van Ter Apel rondhangen. Vorig jaar rond deze tijd werd dat met een noodverordening verboden.