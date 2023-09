Bontenbal geeft veeg aan rechts en links

Met een veeg naar rechts en links heeft de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal op een partijcongres de verkiezingscampagne van zijn partij afgetrapt.

Hij haalde uit naar de VVD omdat die het kabinet liet vallen over migratie. Terwijl grip krijgen op migratie volgens Bontenbal juist “één van de grootste opgaven van deze tijd” is. “Waar was het verantwoordelijkheidsbesef” van de liberalen, vroeg hij.

Bontenbal herhaalde niets te zien in samenwerking met PVV of FVD die hij een politiek van egoïsme verwijt. “De gevolgen zijn niet te overzien als we anti-rechtstatelijke ideeën vrij spel geven. Het is de bijl aan de wortel van onze beschaving.”

Maar de CDA-voorman hekelde ook de maakbaarheidsgedachte van links. De overheid kan volgens hem niet de oplossing van alle problemen zijn. Dat zal een samenleving scheppen “die voortdurend teleurgesteld zal zijn”.

Het CDA kiest met Bontenbal positie in het midden. De christendemocraten leken de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven te zijn naar de rechterkant van het politieke spectrum. Onder de nieuwe voorman gaat het over gemeenschapszin en normen en waarden.

Hij stak ook hand in eigen boezem. Zijn partij heeft de afgelopen jaren “te veel meebewogen en te weinig teruggeduwd”. Er was meer oog voor de voor- dan de nadelen van globalisering, technologisering en individualisering, aldus Bontenbal.