Reinier van Lanschot is de lijsttrekker voor de Nederlandse tak van Volt bij de Europese verkiezingen in juni volgend jaar. Dat maakte de Volt-lijsttrekker in Spanje Clara Panella Gómez bekend tijdens het Volt-congres in Den Haag.

Bij de verkiezingen in 2019 was Van Lanschot ook al lijsttrekker voor de pan-Europese partij. Volt behaalde toen een zetel in het Europees Parlement.