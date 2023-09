Veel rook bij brand in Rotterdam

Bij een brand in een leegstaande boerderij op de Pascalweg in de wijk Lombardijen in Rotterdam is veel rook vrijgekomen. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven en laat het pand gecontroleerd uitbranden.

De boerderij stond volgens de nooddiensten “volledig in brand”, de brandweer zette vier bluseenheden in. Bij de brand kwam naast de rook ook “vliegvuur”, dat zijn kleine brandresten, vrij. De Pascalweg was ter hoogte van de Bergambachtstraat enige tijd afgesloten.

In de omgeving zijn roetdeeltjes neergekomen, maar die zijn volgens Rijnmondveilig met water weg te spoelen. Rijnmondveilig zegt enkele meldingen van stankoverlast binnen te hebben gekregen uit de wijk IJsselmonde en de gemeente Capelle aan den IJssel, en geeft het advies ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten.