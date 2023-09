Hof legt straffen van 30 jaar op voor doodschieten Ayla Mintjes

Twee mannen zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van dertig jaar voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes in Amsterdam Nieuw-West. Samen met haar vriend werd ze op 16 mei 2021 met automatische wapens onder vuur genomen, nadat zij een parkeergarage aan de Maassluisstraat uit waren gereden.

Renato F. (36) bestuurde volgens de rechters de vluchtauto. Hij kreeg van de rechtbank eerder 26 jaar cel opgelegd. Van hem is DNA gevonden op spullen bij de uitgebrande vluchtauto.

Samuel Y. (22) was volgens het hof een van de schutters. Y. was niet bij de uitspraak in de rechtszaal op Schiphol aanwezig. De rechtbank legde hem eerder 22 jaar cel op.

Het Openbaar Ministerie had zowel bij de rechtbank als in hoger beroep celstraffen van dertig jaar geƫist.

Mintjes’ vriend, Anis B., zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. Hij was door de politie gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond en zou al maanden zijn gevolgd. B. bleef ongedeerd, Mintjes werd dodelijk getroffen in haar rug. In de woonwijk waar het geweld zich afspeelde, zijn tientallen kogelhulzen gevonden. Er zouden 36 kogels zijn afgevuurd.

Volgens het hof opereerden de verdachten “niets ontziend” bij de moord op Mintjes en de poging daartoe op B., omdat ze vooraf de beslissing hadden genomen beide inzittenden van het leven te beroven. Het hof noemde de schietpartij meedogenloos, gewetenloos en roekeloos. “Verdachten geven blijk niets te geven om een mensenleven”, aldus het hof. “Het slachtoffer stond vol in het leven en dat is haar op brute wijze ontnomen.”