Klimaatminister Jetten wil jongeren aan de formatietafel

Jongeren willen meer inspraak in de politiek. Dat was maandag in gesprek met onder andere klimaatminister en D66-lijsttrekker Rob Jetten, BBB-leider Caroline van der Plas en Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek de boodschap van Het Jonge Geluid, een samenwerkingsverband van de acht grootste Nederlandse jongerenorganisaties. Zij overhandigden in perscentrum Nieuwspoort het Jongerenmanifest, een plan met elf punten om “de positie van jongeren in Nederland te versterken”.

Jetten is blij dat het manifest nu al is gepresenteerd zodat het nog “kans heeft om de partijprogramma’s te be├»nvloeden”. Ook nodigde hij de jongeren van Het Jonge Geluid uit om hun punten toe te lichten aan de formatietafel. Koekkoek benadrukte dat Volt ervoor pleit om de stemleeftijd te verlagen naar 16 jaar. En ze gaf aan zich “hard te maken” voor punt 2 van het manifest: geen beleid over jongeren, zonder jongeren te betrekken. Ook Jetten en CDA-Kamerlid Harmen Krul zijn fel tegen ‘youth washing’, het fenomeen dat Krul beschreef als “even met jongeren op de foto en daarna weer over tot de orde van de dag”.

Habtamu de Hoop (PvdA) is met zijn 25 jaar het jongste Tweede Kamerlid en ziet vooral de noodzaak van het zevende punt uit het manifest: zorg voor voldoende woningen voor jongeren. Daarnaast vindt hij het net als Het Jonge Geluid “onacceptabel” dat jongeren met mentale problemen niet genoeg hulp krijgen. Ook CU-Kamerlid Nico Drost “raakt het als jongeren in de put zitten. Dat het bij de formatie van 2021 niet is gelukt om de bezuiniging op de jeugdzorg van tafel te krijgen doet nog steeds pijn”, zei Drost. Hij stelde dat alle punten uit het manifest in het partijprogramma van de ChristenUnie voorkomen.

Van der Plas trok het begrip jongeren nog wat verder door en zag naast de jongerenorganisatie van haar partij ook wel iets in een “BBB-kids”. Tijdens het gesprek werd zij aan de tand gevoeld door de voorzitter van vakbond FNV Young & United: “U heeft mij toegezegd dat u voor het minimumloon vanaf 18 jaar bent, maar het staat niet in uw verkiezingsprogramma.” Daarop beloofde de BBB-leider er werk van te maken. Het minimumloon geldt nu pas vanaf 21 jaar.

Bij de borrel kreeg iedereen een muntje voor “gratis bier”. “Ik heb begrepen dat u dat lekker vindt”, aldus een jongere tegen Van der Plas. Zij kwam tijdens het debat over de miljoenennota met een plan voor een hoger minimumloon, maar wist niet hoe dat te betalen. CDA-fractieleider Henri Bontenbal bestempelde dit als een ‘gratis-bier-motie’.