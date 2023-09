Nauwelijks nog hiv vastgesteld in Amsterdam

Het aantal nieuwe besmettingen met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, is de afgelopen jaren hard gedaald in Amsterdam. Vorig jaar liepen waarschijnlijk slechts negen mensen het virus op in de hoofdstad, terwijl er in 2010 ongeveer tweehonderd nieuwe gevallen waren. De GGD in Amsterdam hoopt dat de hoofdstad rond 2026 geen enkele nieuwe hiv-infectie meer heeft.

Volgens de GGD komt de daling van het aantal hiv-besmettingen onder meer “door de inzet van hiv-preventiepil PrEP, het sneller vinden van acute infecties en de directe start met behandeling na diagnose”. PrEP zijn pillen die mensen kunnen nemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. Die pillen zijn onder meer bestemd voor mannen die seks hebben met mannen en voor sekswerkers.

Door directe behandeling hebben vrijwel alle hiv-patiënten zo weinig virusdeeltjes in hun bloed dat ze het virus niet meer kunnen overdragen. Voorbehoedsmiddelen hebben volgens de GGD niet bijgedragen aan de daling van de laatste jaren. Mensen gebruiken namelijk steeds minder vaak een condoom.

Het gaat om schattingen, benadrukt GGD Amsterdam. Mensen die nu besmet raken, krijgen dat pas over een tijdje te horen van een dokter. Daarom loopt de lijn van het aantal diagnoses achter op het aantal infecties. In 2010 kregen driehonderd mensen in Amsterdam te horen dat ze eerder hiv hadden opgelopen, in 2022 was dat gedaald naar 62 mensen.

De Amsterdamse GGD zegt de laatste jaren steeds meer te testen op hiv, met name onder mannen die seks hebben met mannen. “Echter, er is een groep die pas laat in zorg komt met een gevorderde infectie of met aids. Dit percentage is de afgelopen 10 jaar onveranderd, en dit gaat om ongeveer 30 procent van alle nieuwe diagnoses.”

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) breekt het immuunsysteem van mensen beetje bij beetje af. Na verloop van tijd is het lichaam daardoor niet meer in staat om zich te beschermen tegen virussen en bacteriën, en dan is er sprake van aids. Het virus verspreidt zich via onder meer bloed. Dat kan bij seksueel contact gebeuren, maar ook door vervuilde injectienaalden en in het verleden ook door bloedtransfusie.

Sinds de jaren 80 zijn naar schatting zo’n 40 miljoen mensen aan aids overleden. Door experimentele behandelingen lijken in de afgelopen jaren enkele proefpersonen te zijn genezen, maar zulke behandelingen staan nog in de kinderschoenen. Voor de meeste patiënten zijn hiv en aids ongeneeslijk. Dankzij goede medicatie is het in westerse landen wel veranderd van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening, mensen kunnen redelijk gezond oud worden met hiv.