DSW verhoogt zorgpremie met 11,50 euro, waarschuwt: grens bereikt

Klanten van zorgverzekeraar DSW betalen vanaf januari 149 euro per maand voor hun basisverzekering, 11,50 euro meer dan dit jaar. Nooit eerder verhoogde de verzekeraar de premies met zo’n groot bedrag, sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. DSW ziet echter geen andere opties, omdat de zorgkosten fors stijgen. Zo zijn de loonkosten omhoog gegaan, terwijl de vraag naar zorg eveneens blijft toenemen. De verzekeringsmaatschappij waarschuwt dat de “grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt zijn”.

“Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen”, stelt DSW, dat al jaren als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekendmaakt. De premieverhoging bij de verzekeraar uit Schiedam is in lijn met de raming die het kabinet op Prinsjesdag naar buiten bracht.

In het afgelopen jaar haalde DSW nog wat geld uit de reserves om de premie te drukken, maar daar ziet de verzekeraar in 2024 geen ruimte meer voor.

Voor de langere termijn moet worden ingegrepen in “de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven”, vindt de DSW-directie. Die benadrukt dat moet worden ingezet op “gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid”, zodat in de toekomst minder mensen een beroep hoeven te doen op zorg en ondersteuning. Om hier vooruitgang in te boeken, is wat DSW betreft veel meer samenwerking nodig tussen verschillende domeinen.

Liefst zou de verzekeraar de zorgcontracten ook regionaler regelen, bijvoorbeeld door per regio twee zorgverzekeraars aan te wijzen die er het voortouw nemen. Een ander voorstel van DSW is om de bekostiging van de zorg niet meer zozeer te baseren op productie, zoals nu vrij standaard is, maar “op het toegankelijk houden van de zorg”.

De organisatie zegt de komende tijd geen extra reclame te gaan maken om overstappers te trekken. Ook werkt de zorgverzekeraar niet samen met vergelijkingssites, want de vergoeding die zij krijgen “kan beter aan zorg besteed worden”, klinkt het.

Directeur Aad de Groot zegt in een verklaring dat de premiestijgingen op de langere termijn zullen leiden tot “een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en een groeiende gezondheidskloof”. Daardoor dreigt de zorg voor een groeiende groep mensen minder toegankelijk en betaalbaar te worden. “Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes.”