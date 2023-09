Nederland heeft nu negen wolvenroedels met minimaal 39 welpen

In Nederland leven op dit moment negen wolvenroedels, die samen dit voorjaar minimaal 39 welpen hebben voortgebracht. Zeven roedels zitten op en rond de Veluwe, de twee andere groepen leven in Drenthe en in de Drents-Friese regio. Hoeveel wolven er in totaal in Nederland zijn is niet te zeggen, omdat niet van elke wolf DNA kan worden vastgesteld wegens gebrek aan sporen. Dat zegt BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt. Er zijn in elk geval tientallen wolven in Nederland.

In de periode tussen mei en augustus van dit jaar zijn bij BIJ12 65 meldingen van wolvenschade aan vee binnengekomen. In 41 gevallen is vastgesteld dat een wolf inderdaad had toegeslagen. Twaalf keer bleek het om een hondenaanval te gaan. Veruit de meeste meldingen (dertig) kwamen uit Drenthe. In deze provincie is veel protest tegen de wolf, die zodanig beschermd is dat hij niet verstoord, verjaagd of beschoten mag worden. Twintig aanvallen in Drenthe bleken van een wolf te zijn. Uit Gelderland, waar veel meer wolven zitten, kwamen volgens BIJ12 acht schademeldingen. Eenmaal sloeg een wolf toe en driemaal ging het om een hond.

De wolf die in juli door een hobbyboer in het Drentse Wapse is doodgeschoten viel zesmaal vee aan, blijkt uit de cijfers van BIJ12. In één geval ging het om een pony. Het DNA van zijn ouders is in dertien schadegevallen vastgesteld. Dit paar heeft dit voorjaar zeven nieuwe welpen gekregen. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de schietpartij. Het is de vraag of de wolf zich verdedigde of uit zichzelf de boer heeft gebeten. Er zijn vier aangiftes gedaan tegen het doodschieten van de wolf. Als dat illegaal was kan het een gevangenisstraf van maximaal drie jaar opleveren.

Wolven zijn sinds 2018 definitief terug in Nederland. Naast de wolven uit negen roedels zijn er tussen mei en augustus van dit jaar twee wolven gezien op de Utrechtse Heuvelrug. Er zit ook een alleenstaande wolf op De Groote Heide in Noord-Brabant en er lijkt een wolvin te zitten op de grens van Brabant en Vlaanderen. In Limburg en Groningen zijn ook wolven gezien. In totaal kreeg het Wolvenmeldpunt 1272 meldingen binnen dat er een wolf was gezien. In 478 gevallen ging het echt om het roofdier, aldus BIJ12.