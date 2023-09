Spelersbus Feyenoord onder politiebegeleiding ArenA binnengereden

De spelersbus van Feyenoord is onder politiebegeleiding de Johan Cruijff ArenA binnengereden. Dat meldt een ANP-verslaggever die ter plaatse is. De Rotterdamse club speelt woensdag in de ArenA vanaf 14.00 uur zonder publiek het restant van het zondag gestaakte duel met Ajax uit.

Het gebied rond de Johan Cruijff ArenA is vanaf 12.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het gebied kan preventief worden gefouilleerd en gecontroleerd op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. De politie rijdt met busjes rond de ArenA en in het omliggende winkelgebied. Ook lopen er agenten rond die groepjes mensen aanspreken die mogelijk supporters zijn. Zij moeten zich legitimeren en worden soms ook gefouilleerd. Een man die een bivakmuts en handschoenen bij zich had, werd aangehouden en meegenomen door de politie.

Fans van de F-Side gooiden zondag herhaaldelijk vuurwerk op het veld, waardoor het duel met Feyenoord werd gestaakt. Vervolgens bestormden ze het hoofdgebouw en bekogelden ze de Mobiele Eenheid met stenen. Politieagenten en beveiligingsmedewerkers raakten daarbij gewond. Er moest traangas ingezet worden om de openbare orde te herstellen. Dinsdagavond riepen supporters van de harde kern van Ajax op om woensdag om 13.00 uur bij de Johan Cruijff ArenA te verzamelen