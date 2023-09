Minister Adema geeft aardappeltelers extra tijd om te oogsten

Landbouwers krijgen twee weken extra tijd om hun consumptieaardappelen op zand- en lössgrond te rooien, heeft demissionair minister Piet Adema (Landbouw) besloten. Hij komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer die een motie van BBB en SGP hierover aannam.

De aardappelen moeten op 1 oktober zijn geoogst, maar veel boeren zeggen dat dat te vroeg is. De aardappels zijn dan volgens de agrariërs nog niet goed genoeg om gerooid te worden.

Sinds dit jaar moet de aardappel op zand- en lössgrond voor 1 oktober uit de grond zijn. Dat is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren, aldus de bewindsman. Hij komt de boeren “enkel voor dit jaar” tegemoet. Adema gaat wel in gesprek met de sector over andere maatregelen die de waterkwaliteit zouden kunnen verbeteren.