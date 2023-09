Rutte: kinderen aardbevingsgebied zitten in ‘shit-situatie’

In het aardbevingsgebied zitten “tienduizenden kinderen in een shit-situatie” en dat is “vreselijk”. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van een werkbezoek aan Groningen. Hij sprak onder meer met kinderen en medewerkers van scholen en met regionale bestuurders. Rutte was ontroerd door de verhalen die hij hoorde, zei hij.

Besproken werd onder meer de impact van de aardbevingen op de kinderen die soms leven in huizen met scheuren in de muren. Rutte zei samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) versneld te werken aan versterkingen van woningen en de afwikkeling van schade. “We kijken naar wat wel lukt en wat niet lukt en waar we mee aan de slag moeten. Maar de verhalen daarachter, wat mensen meemaken, blijft je wel raken.”

Komende zondag gaat de gaskraan dicht, maar hij blijft wel op de waakvlam zodat leveringszekerheid bij een uitzonderlijk koude winter gewaarborgd is. Eerder vrijdag liet de Groninger Bodem Beweging (GBB) tijdens een persconferentie weten dit niet te accepteren en dit besluit aan te vechten.

Rutte noemde het “goed” dat de kraan zondag dichtgaat, maar stelde dat er een “allerlaatste verzekering” moet zijn. “Dat is nog een jaar nodig. Honderd procent garantie is er niet, maar in principe wordt er niet meer gewonnen. En over een jaar zijn ze helemaal weg”, aldus de premier over de gasputten.

Het werkbezoek aan de kinderen en medewerkers van de scholen in Woltersum en Hoogezand en medewerkers van ‘Tijd voor Toekomst’ stond eigenlijk gepland in juli, maar werd verzet door de val van het kabinet. ‘Tijd voor Toekomst’ is een programma voor jongeren in Groningen, dat onder meer inzet op extra tijd voor talentontwikkeling, fysieke en mentale gezondheid.

Rutte wil in januari opnieuw naar de provincie Groningen voor een werkbezoek.