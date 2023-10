Harde opstelling tegen Zuid-Europa in pandemie spijt Hoekstra

Kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft spijt van zijn harde opstelling jegens Zuid-Europese landen die aandrongen op Europese coronasteun. Hij had dat anders moeten doen, zegt hij tijdens de Straatsburgse hoorzitting waarin hij het vertrouwen van het Europees Parlement probeert te winnen.

Hoekstra stelde zich tijdens de coronacrisis, toen hij minister van Financiën was, streng op voor landen als Italië en Spanje. Die zwaar door de pandemie getroffen landen wilden Europese steun om hun stilgevallen economie er weer bovenop te helpen, maar Hoekstra was lang onverbiddelijk. Ze hadden in betere tijden beter kunnen sparen, vond hij.

Dat kwam hem destijds al op grote verontwaardiging te staan, en de episode bleek nog niet vergeten toen Hoekstra werd voorgedragen als klimaatman van de Europese Commissie. Meerdere Europarlementariërs kondigden aan dat ze zijn benoeming pas konden steunen als hij zou tonen dat hij Europese solidariteit wel degelijk belangrijk vindt.