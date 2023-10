Dreigend tekort aan logopedisten, wachtlijsten lopen op

De wachtlijsten voor logopedie worden langer en langer. Tachtig procent van de logopediepraktijken heeft er nu een. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging voor logopedisten, die werd gehouden onder 294 praktijken. In de helft van die gevallen loopt het wachten op tot meer dan een jaar.

Communiceren steeds belangrijker

Dat komt omdat steeds meer mensen logopedie nodig hebben, terwijl er steeds minder logopedisten over blijven. Logopedie is een vakgebied waar een paramedische opleiding voor nodig is die zich richt op het diagnosticeren, behandelen en beheren van spraak-, taal-, stem- en slikstoornissen. Meer dan 1,3 miljoen mensen tussen de 16 tot 65 jaar hebben moeite met taal. Met de vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar logopedische zorg in de ouderen groep ook toe, omdat spraak-, taal- en slikstoornissen vaker voorkomen bij oudere volwassenen. En dan hebben we het nog niet eens over de jonge kinderen die ondersteuning nodig hebben van een logopedist.

“Communiceren wordt steeds belangrijker in de maatschappij”, zegt voorzitter Michel Dutrée van de beroepsvereniging NVLF uit. “Het is belangrijk dat een kind daar snel mee geholpen wordt. Het gaat er niet om dat hij of zij perfect Nederlands spreekt, maar de basiscommunicatievaardigheden moeten in orde zijn. Brabbelen, slissen en huiver om te spreken moet verholpen worden. Als dat niet wordt opgelost, kan het kind niet goed meekomen op school.”

Dynamisch beroep in de knel

Opleidingen en de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF) trekken nu aan de bel: er is een dreigend tekort aan logopedisten. Landelijk gezien zijn in 2021 bijna 200 studenten minder gestart met de opleiding dan in 2016. Logopedisten worden dan ook geconfronteerd met verschillende uitdagingen in hun vakgebied, die van invloed zijn op zowel de kwaliteit van de zorg die ze bieden als hun dagelijkse praktijk.