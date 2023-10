iPhone 15 Pro bij uitstek geschikt voor fotografie

Sinds de lancering van het nieuwe kindje van Apple, de iPhone 15 en daar bijhorende modellen als iPhone 15 Pro, begin september zijn al veel nieuwe functies van het toestel getest en uitgeprobeerd. Het blijkt dat Applefans opnieuw voldaan kunnen zijn over het nieuwste stukje techniek van de fabrikant.

Apple is afgelopen weken minder goed in het nieuws geweest toen de Franse overheid bekend maakte de iPhone 12 te willen gaan weren, aangezien de toestellen te veel elektromagnetische straling hadden. Een update zou de straling moeten terugdringen. In Nederland kwam het niet tot een verkoopverbod, maar er wordt wel onderzoek gedaan. Voor de echte Applefans is de discussie echter niet belangrijk, aangezien zij zich sinds deze maand kunnen richten op de nieuwste modellen van de iPhone. Ieder jaar verbeterd Apple zijn producten. Men kan bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro dan ook verschillende updates verwachten.

iPhone 15

De iPhones die elkaar opvolgen, in dit geval 14 en 15, hebben qua uiterlijk niet ontzettend veel verschillen. iPhone 15 heeft echter wel een Dynamic Island in het scherm. Dat is de setting waarin de selfiecamera bijvoorbeeld zit verwerkt. Deze manier van het verwerken van de camera zag men eerder alleen bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 15 is echter ook een stuk duurzamer, aangezien de behuizing voor 75% bestaat uit gerecycled materiaal. De beste vernieuwingen zijn volgens Fixje echter een grotere batterij voor een grotere capaciteit en een dikkere achtercamera. Dat maakt de telefoon iets dikker, maar dit valt in de praktijk mee. Tenslotte is de oplaadkabel veranderd. De telefoon kan nu ook worden opgeladen met een USB-C-kabel.

iPhone 15 Pro

Apple lanceerde tegelijk met de iPhone 15 de iPhone 15 Pro. Een groter model met uiteraard de daarbij horende extra functies. Zo heeft de iPhone 15 Pro de langverwachte actieknop. Deze vervangt de slider die gebruikt werd om het geluid aan of uit te zetten. Nu kan met deze actieknop meerdere functies worden ontgrendeld. Zo kan men bijvoorbeeld spraakmemo’s opnemen met deze knop.

Foto’s en filmpjes

In de iPhone 15 Pro zit een A17-chip. Deze zorgt er op meerdere vlakken voor dat de telefoon een stuk sneller wordt. Het toestel is 10 tot 20 procent sneller dan de voorgangers. Belangrijker nog vinden veel fans de verbeterde hoofdcamera. Deze iPhone 15 Pro is nu uitgerust met een 48 MP camera, waardoor men met weinig licht toch een goede foto kan maken. De foto’s zijn ultrascherp en de kleuren zijn levendiger dan de voorgaande camera’s. Bovendien heeft het toestel een 5x zoom telefotocamera. De camera stelt de gebruiker ook in staat om professioneel te filmen. Omdat men met 4K60 Pro Res filmt, kunnen goede slowmotions worden gemaakt én misschien nog wel leuker: met deze iPhone 15 Pro kan in 3D worden gefilmd als de telefoon een kwartslag wordt gedraaid. De aanpassingen aan de camera zorgen er ook voor dat er minder energie verbruikt wordt, waardoor de batterij nog langer meegaat.