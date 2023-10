XR wil verbod op inzet van waterkanon bij A12-blokkade

Extinction Rebellion (XR) vecht dinsdag in een kort geding tegen de Staat uit of er waterkanonnen ingezet mogen worden bij de klimaatdemonstraties op de A12. De klimaatactiegroep wil dat er een verbod komt.

Volgens de klimaatactivisten is de inzet van het waterkanon “volstrekt onnodig en disproportioneel”. De advocaat van XR Willem Jebbink benadrukt dat er geen sprake is van een bedreigende of gevaarlijke situatie bij de afgelopen blokkades op de snelweg in Den Haag. Desondanks worden de demonstranten bespoten met een sterke straal van het waterkanon. “Demonstranten worden over het wegdek gespoten en lopen blauwe plekken op door de kracht van de straal.”

Extinction Rebellion voert sinds 9 september dagelijks actie op de A12 door de snelweg te blokkeren. De demonstranten proberen daarmee de overheid te dwingen te stoppen met regelingen die de fossiele industrie steunen. De gemeente wil dat de actievoerders naar een plek gaan waar het is toegestaan om te demonstreren, en dus niet op de A12.