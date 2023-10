COA: net genoeg plek in Ter Apel, opvanglocatie Leeuwarden vol

Om te voorkomen dat er komende nacht mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een deel van de asielzoekers woensdag overgebracht naar de zogeheten wachtkamer in Assen. Ook zijn er mensen overgeplaatst naar reguliere asielzoekerscentra in Nederland. Het WTC-complex in Leeuwarden, dat sinds dinsdag ook dient als wachtkamer voor asielzoekers, is vol, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Door de overplaatsingen lukt het volgens het COA “net” om iedereen in Ter Apel een slaapplek te bieden in de nacht van woensdag op donderdag. Een woordvoerder zegt dat een deel van de asielzoekers woensdag al is overgeplaatst naar een andere locatie en dat dat proces nog steeds bezig is.

Het WTC-complex in Leeuwarden is sinds dinsdag in gebruik als tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers om de aanmeldlocatie in Ter Apel te ontlasten. Het COA brengt er mensen onder die een tot enkele dagen moeten wachten totdat ze in Ter Apel kunnen worden geregistreerd. Er is in Leeuwarden plek voor maximaal 250 asielzoekers en de zogeheten wachtkamer blijft een halfjaar in gebruik.

De locatie in de Friese hoofdstad zit woensdag dus helemaal vol, aldus het COA. De asielzoekers die om die reden van Ter Apel worden overgeplaatst naar Assen komen daar terecht in de Expo Hal. Die crisisnoodopvang met 500 plekken zou eigenlijk op 1 oktober dichtgaan, maar blijft op verzoek van het COA tot 31 december open, zo werd vorige maand bekend.