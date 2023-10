Lichaam van laatste vermiste bootongeluk Dinteloord gevonden

De politie heeft woensdagavond het lichaam gevonden van de laatste man die nog werd vermist na het bootongeluk op het Volkerak bij Dinteloord. Eerder werden al de lichamen van de twee andere vermisten geborgen. Hun identiteit moet nog worden vastgesteld.

De boot waarop de slachtoffers aan het vissen waren, sloeg dinsdagmiddag door nog onbekende oorzaak om. Dat gebeurde op het Volkerak, een zoetwatermeer tussen Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en Sint Philipsland. Er waren vier mannen aan boord, van wie alleen een 40-jarige Duitser het ongeluk heeft overleefd. Hij werd dinsdag in goede gezondheid uit het water gehaald.

Dinsdagmiddag werd het lichaam van het eerste dodelijke slachtoffer geborgen. Naar de overige twee vermisten is vervolgens de hele middag en een deel van de avond gezocht, maar de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zei dinsdagavond al dat het tweetal vermoedelijk niet meer in leven was.

Woensdag is met hulp van sonarapparatuur verder gezocht naar de lichamen van de twee vermisten. Dat leidde woensdagmiddag tot de vondst van een stoffelijk overschot. Nu ook het lichaam van de derde vermiste is gevonden, is de zoekactie ten einde, meldt de politie. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.