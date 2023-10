Autoriteiten Noord-Holland vragen hulp publiek na vele explosies

De autoriteiten in Noord-Holland roepen het publiek op om mee te denken en informatie te delen als die beschikbaar is over de vele explosies in de regio. Dit jaar waren er tientallen explosies bij woningen en bedrijven in Noord-Holland.

In verschillende verklaringen op politie.nl roepen de burgemeester van Alkmaar Anja Schouten en de teamchef van de politie in Alkmaar Ellen Zentveld én het hoofd van de afdeling Operatiën in Noord-Holland Famke van Spaendonk samen met het Openbaar Ministerie de hulp van burgers in.

“De impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners in de eenheid Noord-Holland is enorm. Daarnaast is het gevaarlijk voor omwonenden, voorbijgangers, ondernemers, mijn collega’s en andere hulpverleners”, zegt Van Spaendonk. In de verklaring staat ook dat uit (landelijke) duiding van incidenten blijkt “dat excessieve geweldsincidenten, zoals explosies bij woningen, regelmatig drugsgerelateerd zijn. Daarnaast vinden explosies plaats met een andere achtergrond, zoals relationele problemen, afpersingen/intimidatie van bedrijven of vanuit concurrentie-oogpunt.”

“We maken ons zorgen”, stelt Zentveld van de politie in Alkmaar. “Tot nu toe is er sprake van alleen materiële schade, maar de kans op letsel is groot.” Ze acht de kans niet ondenkbaar dat ook onschuldige mensen betrokken raken. Zo zou een explosie aan de Koedijkerstraat in Alkmaar bijvoorbeeld, van afgelopen dinsdag, zeer waarschijnlijk het verkeerde pand hebben getroffen. Burgemeester Schouten is verontwaardigd door de explosies. “Dit kan echt niet, dit moet stoppen!”

De politie vraagt om tips over de betrokken incidenten, om informatie over de achtergronden ervan en om camerabeelden van deze incidenten.