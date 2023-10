COA verwacht alle asielzoekers vannacht onderdak te kunnen bieden

Ook voor de nacht van donderdag op vrijdag verwacht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) alle mensen een slaapplek te kunnen bieden. Wel waarschuwt het COA dat de druk op de asielopvang onverminderd hoog blijft. Volgens het COA lopen tijdelijke opvanglocaties snel vol en zijn extra locaties nog altijd dringend nodig.

In Leeuwarden is sinds dinsdag het WTC-complex in gebruik als tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers om de aanmeldlocatie in Ter Apel te ontlasten. Dat moet in ieder geval deze week voorkomen dat vluchtelingen buiten moeten slapen in Ter Apel. Er is plek voor 250 mensen en het was woensdag al helemaal vol.

Vanwege de druk op de asielopvang blijft in Assen de Expo Hal tot eind dit jaar open als crisisnoodopvang voor 500 mensen. Die locatie zou op 1 oktober sluiten, maar blijft op verzoek van het COA langer open, zo werd vorige maand bekend.