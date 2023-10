Enkele honderden Nederlandse F1-fans naar Qatar voor Verstappen

Enkele honderden Nederlandse fans zijn dit weekend bij de Formule 1 in Qatar, waar naar verwachting Max Verstappen zijn derde wereldtitel behaalt. De laatste groep van de ruim driehonderd mensen die via Stip Reizen hebben geboekt, vliegt donderdagmiddag naar het Midden-Oosten. “Nadat duidelijk was dat Max wereldkampioen in Qatar kon worden, waren de laatste plaatsen binnen een paar minuten uitverkocht”, vertelt directeur Fred Verlinden.

Voor de laatste race in Abu Dhabi in november is volgens hem ook veel animo. De reisorganisatie, onderdeel van Corendon, heeft daar een eigen tribune voor 6000 klanten. Daarmee vergeleken is de groep die naar Qatar vliegt klein. “Dat komt doordat die race pas heel laat in de verkoop ging en het aantal vluchten naar Qatar redelijk beperkt is”, zegt de directeur.

Andere organisaties die reizen aanbieden naar de Formule 1 merken dat de animo om de race in Qatar bij te wonen niet zo groot is. “Waarschijnlijk komt dat doordat Verstappen dit seizoen zo dominant is geweest”, zegt Mohamed Aajoud, directeur bij Race Experience. “De gekte is er wel een beetje vanaf.”

De reisorganisatie heeft dit weekend zo’n dertig fans in Qatar. Dat was twee jaar geleden wel anders, toen Verstappen als eerste Nederlander ooit wereldkampioen werd in Abu Dhabi. Volgens de directeur waren de tickets toen niet aan te slepen. Hij denkt dat de minder spannende races dit seizoen fans ervan weerhouden een reis te boeken. “Al zagen we de afgelopen weken wel wat meer boekingen van mensen die toch bij de ontknoping willen zijn en Max de beker willen zien vasthouden.”

De directeur merkt over het algemeen dat fans minder snel een reis naar de Formule 1 boeken. “Een paar jaar geleden hadden mensen meer geld op hun spaarrekening staan. Nu is het meer een luxeproduct. Als je gaat besparen, dan doe je dat sneller op dit soort reizen.”

Ook Grand Prix Tours ziet dat de interesse voor reizen dit seizoen afneemt door het succes van de coureur. “Mensen geloven het wel dat hij kampioen kan worden. Ze concentreren zich alweer op het nieuwe seizoen”, zegt Rogier van den Broeke, productmanager Formule 1 bij de organisatie. Voor volgend seizoen trekt het aantal boekingen volgens hem wel weer aan.

De 26-jarige coureur van Red Bull kan zaterdag al wereldkampioen worden in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. Mocht het onverhoopt misgaan in de sprintrace en Verstappen haalt geen punten, dan kan hij zondag in de Grote Prijs van Qatar alsnog toeslaan.