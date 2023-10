De 42-jarige man die wordt verdacht van het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis komt op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag besloten na de behandeling van de strafzaak waarin het Openbaar Ministerie een half jaar cel had geëist. De man zat negentig dagen in voorarrest.

De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak in de zaak, maar besloot vooruitlopend op de uitspraak alvast het voorarrest van de Pools-Canadese verdachte op te heffen.