Gelderland maakt extra geld vrij voor bescherming tegen wolven

De provincie Gelderland maakt volgend jaar extra geld vrij voor bescherming tegen wolven en compensatie van schade die de dieren aanrichten. Om welk bedrag het precies gaat is nog niet bekend, maar het komt in ieder geval uit een investeringsbudget van 10 miljoen euro. De zogeheten wolvencommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de veehouderij, terreineigenaren en gemeenten, brengt hier op korte termijn een advies over uit aan de provincie.

Gelderse veehouders in het leefgebied van wolven – met name op de Veluwe – kunnen bij de provincie al enkele jaren een subsidie aanvragen om rasters te kopen. Daarmee kunnen ze hun dieren beschermen tegen mogelijke aanvallen van wolven. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro. Gelderland trekt die subsidieregeling volgend jaar door en wil hier extra geld voor uittrekken. Ook stelt de provincie meer geld beschikbaar om schade te compenseren die wordt aangericht door wolven en andere beschermde diersoorten.

BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat ze, naast structurele jaarlijkse investeringen, 400 miljoen euro vrijmaken voor incidentele uitgaven tot het einde van de ‘regeerperiode’ in 2027. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dat bedrag nu uitgesplitst per thema. Een aanzienlijk deel (167 miljoen) gaat naar verkeer en vervoer. Voor biodiversiteit en natuur is 10 miljoen euro gereserveerd. Uit dat potje komt het extra geld dat naar de aanpak van de wolf gaat. Provinciale Staten stellen op 8 november de begroting voor volgend jaar vast.

Op en om de Veluwe leven zeven wolvenroedels. In het Gelderse coalitieakkoord staat dat de partijen willen lobbyen om de beschermde status van de wolf te verlagen, “zodat we beheermaatregelen kunnen nemen als dat nodig mocht zijn”.