Minister: WIA-achterstanden bij UWV iets afgenomen

Uitkeringsinstantie UWV heeft de achterstanden bij de beoordeling van mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvragen in de eerste helft van dit jaar iets zien afnemen. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Zij spreekt van een “voorzichtige kentering”.

Van Gennip vindt dat mensen die ziek of arbeidsongeschikt worden “onaanvaardbaar lang” in onzekerheid zitten over hun inkomen. De wachttijden waren de laatste jaren alleen maar verder opgelopen. Daarom had het kabinet maatregelen genomen, en die lijken volgens de minister effect te hebben. De prognoses blijven evenwel onzeker, waarschuwt zij.

De vereenvoudigde beoordeling van 60-plussers die een beroep doen op de WIA, heeft volgens Van Gennip bijgedragen aan het terugdringen van de achterstanden. De minister wil deze maatregel dan ook verlengen.