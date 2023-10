Twee arrestaties na wedstrijd AZ – Legia Warschau

Na afloop van de wedstrijd AZ – Legia Warschau in Alkmaar zijn twee arrestaties verricht, laat een politiewoordvoerder in de nacht van donderdag op vrijdag aan het ANP weten. De verdachten zijn aangehouden voor mishandeling. Wat er precies is voorgevallen, kan de politie niet zeggen.

Poolse media melden echter dat het zou gaan om twee spelers van de Poolse club. De Mobiele Eenheid zou de spelersbus hebben bestormd en de voetballers hebben aangehouden. Ook circuleren er beelden op sociale media waarop zou zijn te zien dat er schermutselingen waren tussen de ME en vertegenwoordigers van Legia bij de bus. Volgens het Poolse TVP Sport heeft de voorzitter en eigenaar van de club klappen gekregen. De politie laat weten daarover niets te kunnen zeggen en verwacht vrijdag in de loop van de ochtend meer informatie te hebben.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig bij het stadion. Supporters van Legia Warschau bestormden de toegangspoort en raakten slaags met de ME, die niet kon voorkomen dat ze het stadion binnenkwamen. Een ME’er raakte daarbij gewond en de supporters wisten wapenstokken en pepperspray buit te maken. Niemand werd aangehouden.