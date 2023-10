Van Gennip: Nobelprijs voor Iraanse Mohammadi ‘zeer terecht’

Het demissionaire kabinet vindt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Iraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi een “zeer terechte erkenning”. Dat zegt CDA-vicepremier Karien van Gennip tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad. Zij noemt Mohammadi “voor velen een voorbeeld en inspiratiebron”.

Mohammadi krijgt de Nobelprijs voor haar inspanningen tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. “Deze strijd vergt enorme persoonlijke offers van haar”, zegt Van Gennip. Maar ondanks haar gevangenschap blijft Mohammadi vechten voor vrijheid en democratie in het streng islamitische land. “Voor zoveel moed kunnen we alleen maar het allergrootste respect hebben.”