Yesilgöz noemt rellen rond Europees duel AZ ‘pure armoe’

Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemt de ongeregeldheden donderdagavond rond de Europese thuiswedstrijd van AZ tegen Legia Warschau “pure armoe”. Kritiek van de Poolse premier Mateusz Morawiecki op het optreden van de politie in Alkmaar wuift de bewindsvrouw weg. “Ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt.”

Al voor het door AZ met 1-0 gewonnen duel raakten aanhangers van de Poolse club slaags met de politie toen zij de toegangspoort van het stadion bestormden. Zeker één ME’er is daardoor gewond geraakt. Daar gaat volgens Yeşilgöz haar “allereerste zorg” naar uit. Het is aan politie en justitie om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, aldus de minister.

Yeşilgöz wil ook niets weten van kritiek op de politie omdat die de boel uit de hand zou hebben laten lopen. “Het is een potje voetbal. Dus gedraag je en leun niet op de politie. We doen dit voor de lol, is de bedoeling.” De eerste verantwoordelijkheid ligt altijd bij de clubs en de supporters, benadrukt zij.

Na afloop van de wedstrijd zijn twee spelers van Legia Warschau aangehouden op verdenking van mishandeling. Yeşilgöz zegt daar niet meer over te weten dan wat zij in de media heeft gelezen. “Ik weet niet wat daar gebeurd is en waarom die in beeld zijn gekomen.”