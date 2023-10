VNO-NCW en MKB-Nederland volgen de situatie in Israël “nauwlettend”, laten de ondernemersorganisaties weten. “Ook vanwege de dreiging van verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.”

Het is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke gevolgen van de situatie aldaar voor het Nederlands bedrijfsleven. “Vanzelfsprekend staan we daarover in nauw contact met onze leden.”