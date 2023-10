WWF: klimaatrapport laat groot belang natuurherstel zien

De nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI benadrukken volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) nog eens duidelijk dat de natuur “een bondgenoot” is voor mensen. “Meer natuur helpt ons tegen de gevolgen van klimaatverandering”, reageert het WWF op de maandag gepubliceerde scenario’s. Een volgend kabinet moet dan ook “de hoogste prioriteit” geven aan natuurherstel.

De organisatie pleit voor fundamenteel andere keuzes. “Waar geef je ruimte aan natuur, waar kun je wel en niet bouwen? Het vraagt om visie, daadkracht en lef om natuurherstel te verbinden aan alle andere opgaven waar Nederland voor staat.”

Nederland zal zich hoe dan ook moeten gaan aanpassen aan het veranderende klimaat, stelt het WWF in navolging van het KNMI vast. Het geld om dat te doen is er, “want het kabinet heeft al miljarden gereserveerd voor klimaatbeleid, de landbouwtransitie en waterveiligheid” klinkt het.

Rivier- en delta-expert Bas Roels van het WWF zegt dat “elke tiende graad en elke bijdrage, hoe klein ook, telt”. Mensen die iets willen bijdragen tegen klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld minder de (brandstof)auto nemen of vaker plantaardig eten, suggereert Roels.

Voorbeelden van natuurlijke oplossingen zijn bijvoorbeeld het beschermen van duinen en kwelders in Nederland en van mangroves en koraal in Caribisch Nederland. Dit soort natuur aan de kust verkleint het risico op overstromingen. “Het zijn natuurlijke oplossingen die met de kracht van de natuur meewerken in plaats van ertegenin. Zo bouwen we tegelijkertijd aan een mooiere wereld. Voor iedereen is het gunstig om de natuur als bondgenoot te omarmen”, zegt Roels. Wat hem betreft moet Nederland hierin “een gidsland” worden.