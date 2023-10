Ambassadeur Israël: Hamasterreur zeker niet onze eigen schuld

De uitlatingen van sommige Nederlanders dat Israël de Hamasterreur aan zichzelf heeft te wijten, klopt niet. De Hamasbeweging wil gewoon de vernietiging van de Israëlische staat, benadrukt de ambassadeur van Israël in Nederland, Modi Ephraim.

De topdiplomaat reageert op de onverwachte en ongekende jongste aanval van Hamas vanuit de Palestijnse Gazastrook, die is ontaard in een oorlog. “Uiteraard ben ik het er niet mee eens dat het onze eigen schuld is”, stelt Ephraim, die zegt dergelijke opvattingen te hebben gehoord.

Hij wijst op de jarenlange en deels succesvolle onderhandelingen met de Palestijnen. Ook is er veel Israëlische en buitenlandse hulp naar de Gazastrook gevloeid, aldus de topdiplomaat. Hamas, dat er sinds 2007 aan de macht is, misbruikte “helaas” veel geld om er raketten en andere wapens van te kopen. “Ze geven niets om hun eigen burgers, maar gebruiken hen als menselijk schild.”

Volgens Ephraim gaat het in deze oorlog niet om het conflict tussen de Palestijnen en Israël. “De kwestie nu is, net als bij de radicale Islamitische Staat, het bestrijden van deze doodsindustrie van Hamas. We vallen in de Gazastrook niet de 2 miljoen burgers aan. We vallen Hamas aan.”

De ambassadeur uit de hoop dat na het beëindigen van de oorlog, “die door Hamas is begonnen”, er een permanente oplossing kan worden gevonden met de Palestijnse Autoriteit. “Maar het is te vroeg om daar nu aan te denken.”

Ephraim is verder dankbaar voor de “grote en duidelijke” solidariteit met Israël in Nederland, zoals die bijvoorbeeld door demissionair premier Mark Rutte is uitgesproken. Volgens hem is er in Den Haag de wil om Israël in de strijd tegen Hamas te steunen, “en als die nodig is zal die met Nederland en andere landen worden besproken”.