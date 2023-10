Andere route pro-Palestinamars in Amsterdam na ophef

De organisatie van een pro-Palestinamars, die zondag in Amsterdam wordt gehouden, heeft de looproute veranderd na ophef op sociale media. De demonstratie zou beginnen op de Dam, en eindigen op het Jonas Daniël Meijerplein, het centrum van de oude Joodse buurt. Na overleg met de politie en gemeente is nu besloten dat het eindpunt het Westerpark wordt.

Volgens een woordvoerder van stichting Plant een olijfboom, de organisator van de mars, wordt de route vaker gelopen met hetzelfde doel. “We hebben niet eerder stilgestaan bij die gevoeligheid van de locatie, want voor ons is de Joodse gemeenschap niet inherent aan Israël. Toen we begrepen dat het gevoelig lag, hebben we contact opgenomen met de politie om de route te veranderen.”

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema zegt dat de gemeente de keuze voor het Jonas Daniel Meijerplein “zeer onwenselijk” vond en dat vanwege het “ordelijk verloop” van de demonstratie voor een ander eindpunt is gekozen. Zondag is ook de marathon van Amsterdam in de stad.

De stichting Plant een olijfboom organiseert de mars om “op te staan voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen”. “We willen gewoon dat zij als mensen gezien worden. De demonstratie gaat om hun menselijkheid en hun rechten.”