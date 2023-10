Zoekactie in tuin naar lichaam vermiste Germa van den Boom

De politie zoekt dinsdag in de tuin van een woning in het Noord-Brabantse Nieuwendijk naar het lichaam van de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom. Volgens de politie heeft een familielid van Germa destijds in dat huis gewoond. De zoekactie volgt op een tip die is binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation.

De 19-jarige Germa van den Boom verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en jongere broer waren bij familie. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Vorig jaar oktober deed de Peter R. de Vries Foundation een oproep voor de gouden tip die de zaak kon oplossen. Er werd een beloning van 250.000 euro uitgeloofd. In een half jaar tijd kwamen er vervolgens ongeveer 275 tips binnen bij de stichting.