LTO: onzekerheid agrarische sector vertraagt aanpak stalbranden

De huidige onzekerheid in de agrarische sector speelt een grote rol in het achterblijven van maatregelen rondom stalbrandveiligheid, reageert LTO Nederland op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

“Onduidelijkheid over het stikstofbeleid en afspraken die mogelijk voortkomen uit een convenant dierwaardige veehouderij vertragen de boel. Boeren kunnen geen grote investeringen doen in het verbouwen van een stal of het bouwen van een nieuwe stal, als zij niet weten hoe hun bedrijfsvoering er op de lange termijn uitziet”, zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij Land- en Tuinbouworganisatie Nederland.

Ondernemers worden volgens haar in een lastig parket gebracht door een stapeling van maatregelen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. “LTO is daarom voor een integrale aanpak. Het mag niet zo zijn dat door een focus op brandveiligheid andere doelen uit het oog worden verloren, en vice versa”, aldus Van de Ven.

Volgens de OVV zijn aanbevelingen van de raad om stallen brandveiliger te maken grotendeels nog niet opgevolgd. In een rapport in maart 2021 liet de OVV weten hoe stalbranden vaker voorkomen kunnen worden. Ten opzichte van 2020 is het aantal stalbranden wel afgenomen, maar zijn er juist meer dieren omgekomen.

“Het risico op een stalbrand is klein, maar de gevolgen voor dieren, omgeving en veehouder zijn enorm. Preventie en voorlichting blijven daarom zeer belangrijk”, stelt Van de Ven.