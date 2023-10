Meer misdrijven geregistreerd in 2022 na jaren van daling

De politie en het Openbaar Ministerie hebben vorig jaar meer criminaliteit geregistreerd ten opzichte van het jaar ervoor. Van 2021 op 2022 nam het aantal geregistreerde misdrijven toe met 6 procent en het aantal geregistreerde verdachten met 5 procent. De cijfers liggen wel onder het niveau van 2019 en zijn veel lager dan in 2012, vermeldt het woensdag gepubliceerde rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022.

“Terugkijkend op de laatste elf jaar (van 2012 tot en met 2022) daalde de door de politie geregistreerde criminaliteit met 30 procent”, schrijven de onderzoekers. In deze periode daalden de traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme met 40 procent.

De algehele daling van de geregistreerde criminaliteit is terug te zien in het aantal strafzaken. In 2022 hebben de rechters bij de rechtbanken 70.000 strafzaken gehad, vergeleken met 104.000 in 2012. In die 70.000 strafzaken verklaarden de rechters vorig jaar 90 procent van de verdachten schuldig. In 1 op de 10 zaken volgde vrijspraak. De gevangenisstraf was in 30.000 zaken de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door werkstraffen in 24.000 zaken en geldboetes in 14.000 zaken.

Het statistische naslagwerk Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022 is een samenwerking van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Raad voor de Rechtspraak.