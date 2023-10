Honderden betuigen steun aan Israël op de Dam in Amsterdam

Honderden mensen zijn bijeen op de Dam in Amsterdam om hun steun te betuigen aan Israël na de aanval van Hamas. Ze hebben Israëlische vlaggen bij zich die ze om zich heen draperen en er worden bloemen uitgedeeld, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Ook worden er kaarsjes aangestoken.

De aanwezigen wordt gevraagd om de bloemen tijdens de manifestatie dicht bij hun hart te houden. Aan het eind kunnen ze als eerbetoon op de grond worden gelegd bij het podium. Veel mensen hebben borden bij zich met daarop foto’s van mensen die gekidnapt zijn door Hamas. Ook zijn er borden te zien met teksten als ‘Bring back the Children’ en ‘Israeli Lives Matter’.

Joodse, christelijke en Israëlische organisaties, zoals het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), en de actiegroep Christenen voor Israël (CvI), namen het initiatief voor de manifestatie Samen voor Israël. Ze willen hiermee het Israëlische volk steunen in “hun strijd tegen de recente terreuraanslagen en wreedheden”, lieten ze eerder weten.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei eerder donderdag tijdens een raadsvergadering dat het Openbaar Ministerie alert is op strafbare uitlatingen tijdens de demonstratie. Een officier van justitie en een tolk zijn aanwezig op de Dam. Dat geldt ook voor de pro-Palestina-mars die voor zondag staat gepland in Amsterdam. De organisatie van de Samen voor Israël-manifestatie benadrukt dat de samenkomst van donderdag bedoeld is om vrede uit te stralen en niet om in discussie te gaan. “Als iemand daartoe wordt uitgedaagd, ga er niet op in”, viel te horen.

De burgemeester zei dat ze veel geluiden hoort uit de Joodse gemeenschap van mensen die bang zijn, ook om te demonstreren. De gemeente is volgens haar alert. Op de Dam zelf zijn enkele agenten aanwezig. In de omgeving van de manifestatie staan veel politievoertuigen, waaronder ME-busjes, paraat.