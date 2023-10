Joodse scholen in Amsterdam blijven vrijdag dicht

Joodse scholen in Amsterdam gaan vrijdag niet open. Dat bevestigt de schoolorganisatie Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider na berichtgeving van Het Parool en AT5. Of het om een voorzorgsmaatregel gaat of dat er een concrete dreiging is, wil de school niet zeggen. Of de scholen volgende week weer opengaan, is niet duidelijk.

Het Cheider is een van de joodse scholen in de stad. Het besluit geldt ook voor de basisschool Rosj Pina en de middelbare school Maimonides.

De radicaalislamitische Palestijnse beweging Hamas heeft moslims opgeroepen vrijdag te demonstreren om de Palestijnen te steunen. Het CIDI zegt dat er onder joodse Nederlanders “absoluut angst” voor antisemitische incidenten is.

Hamas voerde ongeveer een week geleden vanuit de Gazastrook een grote aanval uit op Israƫl. Het leger van dat land voert vergeldingsacties uit. Duizenden mensen aan beide zijden zijn om het leven gekomen.