NCTV: nog geen aanleiding om dreigingsniveau te verhogen

Het dreigingsniveau in Nederland wordt vooralsnog niet verhoogd, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De Hamasbeweging heeft moslims overal ter wereld opgeroepen vrijdag te protesteren om de Palestijnen steun te betuigen. Verscheidene Joodse organisaties zeggen dat de angst voor antisemitische incidenten hierdoor verder is toegenomen. De dienst zegt echter “geen aanleiding te zien” het dreigingsniveau te verhogen.

Het huidige dreigingsniveau staat op aanzienlijk, wat betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is.

De dienst zegt op de hoogte te zijn van het bericht dat een aantal Joodse scholen in Amsterdam vrijdag de deuren dichthoudt. “De NCTV is extra alert en neemt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zichtbaar en onzichtbaar”, aldus de dienst. Over de aard van die extra maatregelen kon de woordvoerster niets zeggen.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) lieten donderdag weten dat de angst voor incidenten en antisemitisme is toegenomen door de oproep van Hamas. CJO-voorzitter Hans Weijel zegt over het dreigingsniveau dat er ook nog zoiets is als “een gevoelsdreiging”. “De Joodse gemeenschap wil dat de overheid ze beschermt. De overheid verzekert ons dat dat ook gebeurt.” Weijel zegt daar “blij” mee te zijn, maar ook dat de oproep van Hamas “iedereen niet in de koude kleren is gaan zitten”.

Daarover zegt de NCTV “al sinds afgelopen week extra alert te zijn, voor alle Joodse instellingen in Nederland”, aldus de woordvoerster. Daar vallen onder meer scholen en synagogen onder.

Het verhogen van het dreigingsniveau “is echt een grote stap”, zei de woordvoerster. Er zijn nog twee andere niveaus die volgen op ‘aanzienlijk’: ‘substantieel’, dan is de kans op een terroristische aanslag in Nederland “reëel”, en ‘kritiek’, waarbij een terroristische aanslag in Nederland “op handen is”, valt te lezen op de NCTV-website.