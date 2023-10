Nederlandse op vliegveld Tel Aviv: ‘dagenlang onduidelijkheid’

Voor de tweede dag op rij repatrieert de Nederlandse overheid in Israël gestrande burgers. Op vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv wacht een jonge Nederlandse vrouw (23), die vanwege privacyredenen niet bij naam genoemd wil worden, op de terugvlucht. Ze besloot dat de situatie in Israël niet veilig genoeg meer was. “Ik krijg nu gelukkig de kans om terug te gaan, maar het was dagenlang onduidelijk.”

De vrouw had zich geregistreerd op de website Nederland Wereldwijd en werd woensdagavond gebeld door Buitenlandse Zaken voor de vlucht van donderdag. Daarvoor was het afwachten. “Op het nieuws zag ik dat de optie er was om naar huis te gaan, maar ik had geen idee hoe.” De vrouw zou aanvankelijk langere tijd in Israël verblijven als onderdeel van een educatief programma van de Israëlische overheid voor jongeren met een Joodse achtergrond. Ze woont in Nederland, maar heeft veel familie in Israël.

In de vertrekhal is het druk, daarom wacht ze de aankomsthal. “Hier kan ook een alarm afgaan en dat vind ik spannend. Thuis weet ik waar de schuilkelder is en waar ik heen moet, hier niet. De beveiliging is hier in Israël heel goed, daar vertrouw ik op.”

Ze kreeg van de Nederlandse overheid niet veel informatie over de vlucht, vertelt ze. “Het is geen commerciële vlucht, dus ik kan geen informatie vinden over op welk vliegveld we landen. De overheid zei tegen me: “Ga op het vliegveld op zoek naar de oranje hesjes en dan vertellen we meer”.” Aanvankelijk zou luchtvaartmaatschappij KLM de tweede vlucht donderdag uitvoeren, maar om veiligheidsredenen zag de maatschappij hiervan af. Een vliegtuig van Defensie haalt de Nederlanders nu op.

Buitenlandminister Hanke Bruins Slot zei woensdag dat Nederlanders worden opgehaald, omdat het steeds moeilijker werd om een vlucht naar Nederland te boeken. Woensdag vertrok een eerste militaire vlucht uit Eindhoven om Nederlanders op te halen na de aanval van zaterdag en het daaropvolgende geweld.

Tot dinsdag had ze geen plannen om naar Nederland terug te keren, maar besloot dat toch te doen. “Mijn familie en vrienden thuis maken zich zo ontzettend zorgen, dat ik heb besloten daarnaar te luisteren en tijdelijk terug te keren.” Ze hoopt snel terug te keren naar Israël. “Het voelt dubbel om mijn familie hier achter te laten in deze tijd, maar het is even het beste.”

Ze noemt de gebeurtenissen in Israël “verschrikkelijk”. “Meerdere vrienden en bekenden van mijn familie zijn vermist of vermoord. De spanning is er continu.”