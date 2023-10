Van der Burg in gesprek over overlast rondom azc Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is donderdagochtend in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Westerwolde over overlast door asielzoekers rondom het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel. De bewindspersoon is enkele weken geleden daarvoor uitgenodigd, aldus een woordvoerder.

Van der Burg is er vooral om te luisteren, aldus de zegsvrouw. Het gesprek wordt gevoerd met burgemeester Jaap Velema en wethouders en met fractievoorzitters van partijen in de gemeenteraad. Van der Burg spreekt erna nog met medewerkers van het asielzoekerscentrum.

Vorige maand zei Velema ontevreden te zijn over de voortgang van een speciale sobere opvanglocatie voor kansloze asielzoekers in het azc in Ter Apel. De opbouw van de opvang gaat volgens Velema te traag. De speciale opvang zou moeten bijdragen aan het verminderen van de overlast door deze groep. Velema gaf toen aan Van der Burg graag te ontvangen voor overleg.