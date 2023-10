Zeeland door onzekerheden later met gebiedsplan

Het blijkt voor de provincie Zeeland niet haalbaar in het eerste kwartaal van volgend jaar een definitieve versie van het gebiedsplan landelijk gebied vast te stellen. Gedeputeerde Staten schrijven dat de uitwerking van de conceptversie minder vlot verloopt dan de bedoeling was, onder meer omdat adviezen van het Rijk en de Ecologische Autoriteit nog op zich laten wachten.

Een toetsteam van medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en andere ministeries moet bekijken of de conceptversies van de Provinciaal Programma’s Landelijk Gebied voldoen aan de gestelde richtlijnen en voorwaarden. GS schrijven dat hierover al meerdere keren overleg is geweest tussen Rijk en provincie, maar dat er nog altijd geen definitief “toetsadvies” is waarin staat op welke onderdelen Zeeland de conceptversie moet aanpassen. “We verwachten het definitieve toetsadvies eind oktober of in november.”

Ook wacht de provincie nog op adviezen van een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving , Wageningen University (WUR) en onderzoeksinstituut Deltares. In de oorspronkelijke planning had het consortium ingezet op het versturen van een definitief advies op 1 november, maar dat wordt vermoedelijk eind dit jaar. Verder is het nog onduidelijk wanneer er een advies komt van de Ecologische Autoriteit, de instantie die de natuurdoelanalyses van de provincies beoordeelt.

“Het is onduidelijk wat de verschillende adviezen gaan inhouden en wat dit betekent voor het concept-gebiedsprogramma”, schrijven GS. Uit de gesprekken met het Rijk is het de provincie al wel duidelijk geworden dat Zeeland nog veel aanpassingen moet doorvoeren in het gebiedsplan, onder meer bij de financiĆ«le onderbouwing van de maatregelen. De provincie meldde ongeveer 1,7 miljard euro nodig te hebben om de doelen voor natuur, klimaat, water en stikstof te kunnen behalen.

De provincie waagt zich niet aan een nieuwe datum voor het vaststellen van de definitieve versie van het plan landelijk gebied. GS verwachten dat dit in ieder geval na het zomerreces van 2024 zal gebeuren.