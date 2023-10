Handel tussen Nederlandse en Palestijnse bedrijven onder druk

Nederlandse ondernemingen die handelen met bedrijven in Palestijnse gebieden signaleren problemen sinds het oplaaien van het geweld in Israël en de Gazastrook. Met een IT-bedrijf in Gaza heeft de Nederlandse klant Lighthouse IP geen contact meer. Op de Westelijke Jordaanoever hebben oplopende spanningen gevolgen voor de handel in dadels.

De handel tussen het Nederlandse Lighthouse IP, dat gegevens over intellectueel eigendom verzamelt in een database, en het Palestijnse IT-bedrijf Unit One Group ligt sinds de aanval van Hamas afgelopen zaterdag stil. Dat laat Lighthouse IP weten, dat verder geen enkele informatie zegt te hebben over de medewerkers en huidige omstandigheden van Unit One Group in Gaza.

Paul Tjia is eigenaar van het Rotterdamse adviesbureau GPI Consultancy, dat gespecialiseerd is in het uitbesteden van IT-projecten naar lagelonenlanden. Hij vertelt dat er op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza verschillende softwarebedrijven actief zijn. “Die richten zich op de buitenlandse markt en dus ook op Nederland, want er is nauwelijks economie in de Palestijnse Gebieden.”

Vanwege de ontwikkelingen wordt dat nu bemoeilijkt, zegt Tjia. “Als jij een programmeur bent in Gaza die voor buitenlandse klanten werkt, heb je een laptop, elektriciteit en internet nodig. Israël sluit dat nu af. De Palestijnen hebben straks zelfs geen voedsel en water meer. Dan gaat het niet meer over handel drijven, maar wordt het een kwestie van overleven.”

Een Nederlandse handelaar in dadels uit de Palestijnse gebieden zegt dat de dadelfabriek op de Westelijke Jordaanoever waar hij inkoopt dagen gesloten was. Nu wordt er mondjesmaat productie gedraaid. Personeel kan de fabriek amper bereiken door alle checkpoints waar ze langs moeten, zo kreeg hij te horen.

“De situatie zoals die nu is, heb ik afgezien van corona niet eerder meegemaakt”, zegt eigenaar Mohamed el Mouhidi. Zijn webshop dadelskopen.nl kan voorlopig nog wel klanten bedienen, want er zijn flinke voorraden. “Mijn werk hier gaat gewoon door, maar ik weet niet hoe het verder zal gaan. Ik ben een zakenman en hou me bewust niet bezig met politiek. Ik probeer de boeren en arbeiders in de fabriek te ondersteunen door dadels te kopen, zodat zij werk hebben.”