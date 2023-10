Minuut stilte in Statenvergadering Zuid-Holland om geweld Israël

De vergadering van Provinciale Staten in Zuid-Holland is vrijdag begonnen met een minuut stilte. Jaap Smit, de commissaris van de Koning, wilde hiermee de vele slachtoffers herdenken die deze week zijn gevallen door het geweld in Israël en op de Gazastrook. “En ook om te denken aan hen die doodsangsten uitstaan en zo mogelijk te bidden dat mensen tot rede en inkeer komen en daarmee nieuwe slachtoffers voorkomen worden”, aldus Smit.

Vorige week zaterdag deed de Palestijnse beweging Hamas een verrassingsaanval op Israël. Dat land reageerde met een tegenaanval op de Gazastrook. Het geweld, dat al dagen voortduurt, heeft geleid tot zeker 1300 doden in Israël en ruim 1400 in Gaza.

“We zien beelden voorbijkomen waar je met je verstand niet bij kunt en we zien waartoe mensen in staat zijn wanneer hun harten vervuld zijn met haat”, zei Smit. “Wat ook de oorsprong van die haat mag zijn: dit geweld gaat alle perken te buiten.”

Smit verwees naar de verdeeldheid die deze week in Nederland ontstond over de manier waarop aandacht wordt besteed aan dit conflict. Zo hingen sommige provincies en gemeenten de Israëlische vlag op, andere kozen ervoor hun eigen vlag halfstok te hangen of de vredesvlag te laten wapperen. “Het conflict ver weg ligt voor je het weet hier op straat. Het is de wereld waarin wij leven en waarin wij onze weg moeten vinden in het maken van keuzes en omgang met de verdeeldheid die op heel veel terreinen bestaat.”

De commissaris riep op om “buitensporig geweld om welke reden dan ook” altijd te blijven veroordelen. “Het beest in de mens mag geen vrij spel krijgen, bij wie dan ook. Dat geldt voor de agressor en dat geldt voor degene die aangevallen wordt. Daarom een veroordeling van het brute geweld waarmee een lang bestaand conflict deze week weer enorm vlam gevat heeft, en een oproep aan hen die zich verdedigen tegen deze aanval om het nietsontziende geweld te voorkomen.”