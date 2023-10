Van der Burg: Tunesië-deal niet mislukt, moet nog van start

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) vindt niet dat de zogenoemde Tunesië-deal is mislukt. “Het is nog niet gestart”, zei de bewindspersoon kort voor de ministerraad.

Hij reageert daamee op het nieuws eerder deze week dat Tunesië 60 miljoen euro heeft teruggestort, die het eerder van de Europese Commissie had ontvangen. Tunesië is ontevreden over de afspraken met de Europese Unie over onder meer het terugdringen van illegale migratie naar Europa.

Over het terugstorten van het geld zegt Van der Burg: “Ik ga er vooralsnog van uit dat het een bijzondere manier van onderhandelen is.” Hij zegt nog steeds te geloven in de deal, waarbij Tunesië in ruil voor geld de asielstroom naar Europa zou moeten remmen. “Zeker. En zo niet, dan moeten we andere dingen regelen. Want er moet een deal komen.”

Van der Burg maakt zich zorgen over de momenteel grote aantallen mensen die aankomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. “Van wie heel veel mensen direct vanuit Tunesië komen.” Volgens hem is de stroom “idioot hoog. Ze hebben daar echt te maken met de situatie van een azc voor vierhonderd mensen, waar er meer dan 12.000 mensen binnenkomen.”

Dat houdt Lampedusa niet vol, denkt de bewindsman. “Dat houdt Italië niet vol. Maar die mensen stromen door naar de rest van Europa. Dat houden wij ook niet vol.”

Inmiddels wil D66 dat het akkoord tussen de Europese Unie en Tunesië wordt ontbonden. De partij noemt de deal tot nu toe “een totale mislukking”. Van premier Mark Rutte – “als drijvende kracht achter deze deal” – wil de partij weten of hij er zelf nog vertrouwen in heeft, zei Kamerlid Anne-Marijke Podt eerder deze week.